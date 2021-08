Alessandria, comunità ebraica contro l'ipotesi di una via Almirante (Di giovedì 5 agosto 2021) commenta Intitolare ad Alessandria una strada pubblica a Giorgio Almirante 'significherebbe celebrare non solo la sua persona, ma anche il fascismo. E questo non può né deve accadere'. Arriva il no ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) commenta Intitolare aduna strada pubblica a Giorgio'significherebbe celebrare non solo la sua persona, ma anche il fascismo. E questo non può né deve accadere'. Arriva il no ...

