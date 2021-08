Vaccinazioni | dagli hacker un’azione criminale

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sull’attaccoal sito istituzionale della Regione Lazio indaga la Procura di Roma. Ma si tratta dipiù simile a una guerra che a una rapina o un sequestro d’altri tempi, pur con tecniche postmoderne. In tale azione possiamo cogliere elementi di terrorismo, oltre che di ricattoe ovviamente accesso abusivo ai sistemi informatici, come dice la legge. In realtà si tratta di un evento talmente nuovo e sofisticato che non basta nemmeno il nostro codice penale. Un’offensiva criminosa, come ha detto il governatore Zingaretti, che probabilmente non sarà l’ultima e che ci scaraventa dentro l’ennesima conseguenza nefasta ...