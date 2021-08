Ufficiale | il Liverpool blinda Alisson

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilha annunciato di aver rinnovato anche il contratto di. Questo il comunicato e l’annuncio del club inglese: “Becker ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con ilFC”. Arrivato ai Reds nel 2018, il 28enne brasiliano ha collezionato 130 presenze mantenendo 57 volta la porta inviolata e, indimenticabilmente, ha anche segnato un gol: nella vittoria cruciale della scorsa stagione contro il West Bromwich Albion grazie al quale la squadra di Klopp si qualificata alla Champions League. He’s a ‘keeper… @becker has signed a new long-term contract with the Reds ...

Commenta per primo Ilsi tiene stretto Alisson Becker . Dopo i rinnovi di Alexander - Arnold e Fabinho, arriva ...di non aver sprecato troppo tempo a pensarci - dice Alisson al sito...Ilfa sul serio per Manuel Locatelli . Infatti, secondo quanto riporta Sportmediaset , i ... ecco le possibili avversarie del Sassuolo e il tabelloneSegui CS anche su Instagram!Liverpool, 4 ago. – (Adnkronos) – Alisson Becker prolunga il suo contratto con il Liverpool. Lo rende noto il club inglese con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. La durata del nuovo ...Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole in programma domani contro il Liverpool a Évian-les-Bains. Tre gli assenti: Roberto Soriano, non al meglio ...