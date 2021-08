Sony: Horizon Zero Dawn e Days Gone grandi successi su PC, bisogna investire sui giochi multi-piattaforma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nell'ultimo periodo abbiamo visto alcuni titoli di spicco di Sony approdare su PC con grandi consensi di critica e di pubblico. Questi porting, che possono essere considerati degli esperimenti da parte del colosso giapponese, hanno dimostrato quanto anche su PC questi titoli vengano apprezzati e, più prosaicamente, possano portare a risultati finanziari di tutto rispetto. A seguito di questi primi tentativi, Sony ha deciso di acquisire Nixxes, uno studio "noto per la sua grande abilità nei porting, che aiuteranno altri teams PlayStation" a pubblicare i propri titoli anche su PC. In futuro, infatti, Sony ha in programma di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nell'ultimo periodo abbiamo visto alcuni titoli di spicco diapprodare su PC conconsensi di critica e di pubblico. Questi porting, che possono essere considerati degli esperimenti da parte del colosso giapponese, hanno dimostrato quanto anche su PC questi titoli vengano apprezzati e, più prosaicamente, possano portare a risultati finanziari di tutto rispetto. A seguito di questi primi tentativi,ha deciso di acquisire Nixxes, uno studio "noto per la sua grande abilità nei porting, che aiuteranno altri teams PlayStation" a pubblicare i propri titoli anche su PC. In futuro, infatti,ha in programma di ...

