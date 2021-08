Serie C, il TAR respinge il ricorso della Sambenedettese (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche la Sambenedettese, così come il Chievo, ha visto respingere il proprio ricorso. Il club non parteciperà alla Serie C Brutte notizie per la Sambenedettese. Così come successo qualche giorno fa per il ChievoVerona, escluso dalla Serie B, il TAR ha respinto il ricorso che gli è stato presentato, escludendo così la formazione marchigiana dalla prossima stagione di Serie C. E’ attesa una comunicazione ufficiale dall’As Sambenedettese dopo la sentenza: l’ultima carta potrebbe essere quella di appellarsi al Consiglio di Stato ma la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche la, così come il Chievo, ha vistore il proprio. Il club non parteciperà allaC Brutte notizie per la. Così come successo qualche giorno fa per il ChievoVerona, escluso dallaB, il TAR ha respinto ilche gli è stato presentato, escludendo così la formazione marchigiana dalla prossima stagione diC. E’ attesa una comunicazione ufficiale dall’Asdopo la sentenza: l’ultima carta potrebbe essere quella di appellarsi al Consiglio di Stato ma la ...

