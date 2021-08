L’ultima vittoria di Federica Pellegrini | questa volta fuori dalla vasca

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’azzurra è stata eletta nella commissione atleti del CIO Federica Pellegrini si trova ancora a Tokyo. L’azzurra non è tornata in Italia nonostante tutte le gare di nuoto siano terminate. Prima di farlo, con i festeggiamenti di domani 5 agosto che l’attendono per il compleanno, doveva assicurarsi di essere votata nella commissione atleti del CIO. Così è stato: la veneta è stata eletta ed è stata votata per terza. Ha ricevuto 1658 voti, alle spalle della ciclista polacca Maya Martina Wloszczowska e di Pau Gasol cestista che ha ricevuto più voti di tutti. L’ormai ex nuotatrice rimarrà in carica per 7 anni ovvero fino ai Giochi di Los Angeles 2028. Non è la prima italiana a ricoprire questo ...