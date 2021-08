Incendi boschivi, sono stati circa 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco (Di mercoledì 4 agosto 2021) I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla giornata di ieri tre agosto sono stati impegnati in circa cinquanta interventi che hanno riguardato Incendi di bosco, macchia mediterranea e sterpaglie. La ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ideldi Avellino, dalla giornata di ieri tre agostoimpegnati incinquantache hanno riguardatodi bosco, macchia mediterranea e sterpaglie. La ...

Advertising

DPCgov : ?????????? In arrivo 2 Canadair francesi per supportare la Flotta aerea dello Stato nell'intensa attività di contrasto… - zaiapresidente : ??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezio… - GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - Demoly16 : RT @demomelek: Demo story. “ ?? Annuncio: È stata aperta una quota aggiuntiva nei nostri dormitori a Koruncukköy per le ragazze che non pos… - ilPontormo : RT @zaiapresidente: ??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezione C… -