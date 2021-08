Democrazia e sicurezza nelle società occidentali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Le democrazie si differenziano fra loro dal punto di vista istituzionale. Ciò influenza il modo in cui vengono trattate le questioni dellae, più in generale, la possibilità o meno che le esigenze della ragion di Stato si impongano, non suscitando opposizioni così forti da neutralizzarle. La tradizionale distinzione fra presidenzialismi, semi-presidenzialismi e parlamentarismi è insufficiente, non basta a differenziare, per gli aspetti che ci interessano, le diverse democrazie. Infatti, i presidenzialismi funzionano in modo assai diverso a seconda che il presidente sia istituzionalmente forte vis-à-vis le altre istituzioni (Corte costituzionale, parlamento, ...