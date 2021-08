Calciomercato Serie C, Bari: ecco Mazzotta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bari - Il Bari , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Antonio Mazzotta , che ha firmato un contratto biennale. ecco la nota del club: " SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Antonio, che ha firmato un contratto biennale.la nota del club: " SSCcomunica di aver acquisito a titolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Bari: ecco Mazzotta BARI - Il Bari , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Antonio Mazzotta , che ha firmato un contratto biennale. Ecco la nota del club: " SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo ...

Calciomercato Verona, Stepinski va all'Aris Limassol VERONA - Il Verona , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito, con diritto di acquisizione definitiva, di Mariusz St?pi?ski all' Aris Limassol . Ecco la nota del club: " Hellas ...

Calciomercato Serie C, Paganese: presi Nader e Midolo Corriere dello Sport Kucka riparte dalla Premier League: è fatta per il passaggio al Watford Il Watford ha appena chiuso per Juraj Kucka: per il centrocampo, il calciomercato ha portato agli Hornets lo slovacco del Parma ...

UFFICIALE - Pescara, l'ex Juventus Sorensen ceduto alla Ternana La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Ternana Calcio per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive ...

