Amedeo Goria sarà uno dei concorrenti del GF Vip

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 4 agosto 2021)farà parte nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche se ufficialmente non può ancora dirlo. E se da una parte Manila Nazzaro (altra concorrente certa) ha cercato di deviare l’argomento rispondendo ad una domanda in merito alla sua partecipazione con: “Io al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Io non