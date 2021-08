Adinolfi aspetta la sconfitta dell’Italia per sciacallare indegnamente su Paola Egonu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quando si è convinti della propria tesi, nonostante tutti dicano sia sbagliata, la si continua a portare avanti sempre. Invece Mario Adinolfi dopo aver criticato Paola Egonu portabandiera olimpica perché non meritevole ha aspettato la sconfitta dell’Italia con la Serbia per tornare a parlarne. Che coraggio eh? Adinolfi ha scritto appena poco dopo la fine della partita che le azzurre del volley hanno concluso dopo essere state battute 3-0 dalla Serbia (25-21, 25-14, 25-21): Sempre più convinto che la decisione di fare di Paola Egonu la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quando si è convinti della propria tesi, nonostante tutti dicano sia sbagliata, la si continua a portare avanti sempre. Invece Mariodopo aver criticatoportabandiera olimpica perché non meritevole hato lacon la Serbia per tornare a parlarne. Che coraggio eh?ha scritto appena poco dopo la fine della partita che le azzurre del volley hanno concluso dopo essere state battute 3-0 dalla Serbia (25-21, 25-14, 25-21): Sempre più convinto che la decisione di fare dila ...

Advertising

neXtquotidiano : Adinolfi aspetta la sconfitta dell'Italia per sciacallare indegnamente su #PaolaEgonu #italiaserbia - vxmr01 : Si tifa Italia, soprattutto perché quel pervertito di adinolfi sta col pisello in mano e aspetta che vadano fuori… - Barone_T_Regoli : @IlTraduci Aspetta che non mi ricordo. Quanto faceva Adinolfi sui 100 metri? - PKDorange : @marioadinolfi La versione Adinolfi gossip mi mancava. Se ne sentiva proprio la mancanza. Chissà cosa ci aspetta il futuro. - Michael_Brown_ : @marioadinolfi @LucaBizzarri Tu guardia? Ma come un cristiano come te armato e pronto a sparare? Nooo, aspetta... P… -