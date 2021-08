Tokyo 2020 | finalmente il sorriso di Simone Biles | bronzo alla trave

Leggi su vanityfair

(Di martedì 3 agosto 2021) I demoni forse non sono andati tutti via, ma l’espressione di Simone Biles è già cambiata. Il sorriso dopo il bronzo nella sua ultima gara a Tokyo 2020 è l’opposto dello sguardo spento di appena qualche giorno fa quando ha lasciato la gara a squadre per non danneggiare le compagne, per non far perdere almeno l’argento. Con lei sarebbe stato oro, ma se non c’è la testa, non risponde nemmeno il corpo e bisogna fermarsi.