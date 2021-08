Talloni screpolati ADDIO, con la ricetta super efficace all’olio d’oliva. (Di martedì 3 agosto 2021) Avete i Talloni screpolati e non sapete come fare a rimediare a questo fastidioso problema? Ecco tutti i segreti di bellezza che richiederanno l’uso di un solo ingrediente: l’olio di oliva. Olio di oliva sui Talloni screpolati I vostri Talloni sono screpolati? Potete rimediare a questo problema applicando,con leggeri movimenti qualche goccia di olio di oliva. Indossare un paio di calze di cotone ed aspettare per tutta la notte. I vostri Talloni risulteranno in giro di poco tempo, morbidissimi. Altri usi dell’olio di oliva nel campo della bellezza L’olio di oliva ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 3 agosto 2021) Avete ie non sapete come fare a rimediare a questo fastidioso problema? Ecco tutti i segreti di bellezza che richiederanno l’uso di un solo ingrediente: l’olio di oliva. Olio di oliva suiI vostrisono? Potete rimediare a questo problema applicando,con leggeri movimenti qualche goccia di olio di oliva. Indossare un paio di calze di cotone ed aspettare per tutta la notte. I vostririsulteranno in giro di poco tempo, morbidissimi. Altri usi dell’olio di oliva nel campo della bellezza L’olio di oliva ...

