Spettacolo sotto choc | la star uccisa da un proiettile alla testa

Leggi su howtodofor

(Di martedì 3 agosto 2021) Il ragazzo è stato colpito lo scorso 26 luglio mentre si trovava in un cinema di Corona (California) con l'amico Rylee Goodrich, 18 anni, deceduto sul colpo. #FOTO A FINE ARTICOLO Gli inquirenti hanno fermato un 20enne, Joseph Jimenez, che indagato per omicidio rischia la pena di morte. Come ricostruito dal Los Angeles Times, i due adolescenti sono stati ritrovati in una pozza di sangue dai dipendenti del cinema dopo la proiezione serale del film "The Forever Purge" (uscito in Italia con il titolo "La notte del giudizio per sempre"). All'arrivo dei soccorsi, Goodrich è stato dichiarato morto mentre Barajas è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. Secondo la ...