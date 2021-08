Roma | sfuma definitivamente un obiettivo di Mourinho

(Di martedì 3 agosto 2021) Granit Xhaka è vicinissimo al rinnovo del contratto con l’Arsenal. Il centrocampista svizzero era ad un passo dalla, ma il club inglese non aveva mai dato il via libera, arrivando perfino a convincere il giocatore a prolungare il suo contratto oltre il 2023, con un leggero aumento dell’ingaggio. Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa tra i gunners e il giocatore che ha sempre ritenuto essenziale per la sua squadra. L’accordo, come riferito da Sky Sports UK, sarà ufficializzato a breve. LEGGI ANCHE: Barcellona, via un top player, ecco il prezzo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Le alternative della Roma a Xhaka Sfumato Xhaka la Roma studia un piano B per il suo centrocampo. I nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono due: Thomas Delaney del Borussia Dortmund e Teun Koopmeiners ... Le sue intenzioni le ha spiegate, alla società e in pubblico: Koopmeiners vuole provare a fare un passo in avanti nella propria carriera e il suo futuro può essere in Italia. A Bergamo nell'Atalanta o ...