Puglia: vendemmia in ritardo di oltre dieci giorni, qualità eccellente e lieve calo di quantità Non accadeva da oltre venti anni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Una vendemmia in ritardo di oltre 10 giorni, come mai accaduto negli ultimi 20 anni, qualità eccellente ed un lieve calo del 5% a causa delle gelate che hanno colpito i vigneti a macchia di leopardo in Salento e nel foggiano e una persistente siccità che incide sulle rese. Sono queste le previsioni elaborate da Coldiretti Puglia, rispetto alla vendemmia 2021 non ancora ai nastri partenza. “Nutriamo forti aspettative ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Unaindi10, come mai accaduto negli ultimi 20ed undel 5% a causa delle gelate che hanno colpito i vigneti a macchia di leopardo in Salento e nel foggiano e una persistente siccità che incide sulle rese. Sono queste le previsioni elaborate da Coldiretti, rispetto alla2021 non ancora ai nastri partenza. “Nutriamo forti aspettative ...

