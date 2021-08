Per Gigi d’Alessio quinto figlio in arrivo? Lo scoop di Chi (Di martedì 3 agosto 2021) Clamoroso scoop della rivista Chi questa settimana! Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica sulla cover di questa settimana le foto del cantante al mare con la sua nuova compagna ma non solo! Stando a quanto si legge sulla rivista Chi, la compagna di Gigi d’Alessio sarebbe in dolce attesa. Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per d’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. E’ questo il clamoroso scoop che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 agosto 2021) Clamorosodella rivista Chi questa settimana! Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica sulla cover di questa settimana le foto del cantante al mare con la sua nuova compagna ma non solo! Stando a quanto si legge sulla rivista Chi, la compagna disarebbe in dolce attesa. Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta delperche ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. E’ questo il clamorosoche ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Gigi Chadia Rodriguez indagata nell'inchiesta sulle bande dello spray al peperoncino Il gruppo si sarebbe avvicinato a un uomo con la scusa di chiedergli un passaggio, per poi ... E nell'elenco c'è il concerto di Guè Pequeno, il 21 dicembre 2017 a Lugano, quello di Gigi d'Agostino il 6 ...

5 flirt estivi delle celebrity che c'eravamo completamente dimenticato GIGI HADID E JOE JONAS Nell'era pre Zayn Malik, Gigi Hadid ha frequentato per 5 mesi (da giugno a novembre del 2015) Joe Jonas, guadagnandosi anche un nomignolo di coppia: G. I Joe. Poco dopo essersi ...

Pancalieri: Cordoglio per la scomparsa di Giovanna Mattalia e Gigi Cerato - Due persone molto conosciute in paese Il Corriere di Saluzzo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: nuovi figli e nuovi amori Lo scoop dell’estate riguarda una coppia che per anni è stata affiatata e molto unita. Una coppia che però non esiste più: quella formata da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due sono in procinto di ...

Gigi D’Alessio, quinto figlio in arrivo: Denise è incinta Il cantante diventerà padre per l'ennesima volta: la sua nuova fidanzata Denise Esposito è incinta del loro primo figlio ...

