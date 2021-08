Papeete, maxi-sequestro da 500mila euro per evasione fiscale ai bagni dove Salvini è di casa (Di martedì 3 agosto 2021) maxi intervento della Guardia di Finanza al Papeete, il Gip di Ravenna ha decretato sequestri per oltre mezzo milione di euro nell’ambito dell’inchiesta che interessa la Mib Service. La spiaggia più famosa del litorale romagnolo è stato uno dei luoghi più citati di questa legislatura, dalla sabbia di Milano Marittima era arrivata la notizia che il primo governo Conte sarebbe caduto da lì a pochi giorni. Ad annunciarlo c’era Matteo Salvini, padrone di casa in riviera. Il locale infatti è di proprietà della sorella dell’europarlamentare leghista Massimo casanova, considerato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021)intervento della Guardia di Finanza al, il Gip di Ravenna ha decretato sequestri per oltre mezzo milione dinell’ambito dell’inchiesta che interessa la Mib Service. La spiaggia più famosa del litorale romagnolo è stato uno dei luoghi più citati di questa legislatura, dalla sabbia di Milano Marittima era arrivata la notizia che il primo governo Conte sarebbe caduto da lì a pochi giorni. Ad annunciarlo c’era Matteo, padrone diin riviera. Il locale infatti è di proprietà della sorella dell’parlamentare leghista Massimonova, considerato ...

