Nettuno, torna l'International Street Food dal 5 all'8 agosto: ecco tutte le info (Di martedì 3 agosto 2021) La V Edizione dell'International Street Food, il circuito più importante nazionale del cibo di strada, organizzato da Alfredo Orofino, aprirà il mese di agosto con la sua dodicesima tappa a Nettuno, in Piazzale Michelangelo (zona Scacciapensieri), nel week end da giovedì 5 a domenica 8 agosto (dalle ore 18 il giov. e dal ven. alla domenica dalle ore 12.00). Questo appuntamento vanta il patrocinio dell'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Nettuno. Ringraziamo il Sindaco Alessandro Coppola, il Vice Sindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro e tutta ...

