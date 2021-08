Morti bianche, a Modena un’operaia muore incastrata in un macchinario. Un’altra vittima a Roma (Di martedì 3 agosto 2021) Ancora Morti bianche. A Modena una donna di quarant’anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8,30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda che si trova a Camposanto, nel Modenese. La vittima è rimasta incastrata in un macchinario, una fustellatrice. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Ma purtroppo per la lavoratrice non c’è stato nulla da fare. Modena, muore sul lavoro un’operaia di 40 anni I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) Ancora. Auna donna di quarant’anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8,30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda che si trova a Camposanto, nel Modenese. Laè rimastain un, una fustellatrice. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Ma purtroppo per la lavoratrice non c’è stato nulla da fare.sul lavorodi 40 anni I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando della ...

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - SecolodItalia1 : Morti bianche, a Modena un’operaia muore incastrata in un macchinario. Un’altra vittima a Roma… - CronacheMc : I dati Inail, elaborati dalla Cgil per il periodo gennaio-giugno 2021. Nella nostra regione +13% rispetto all'anno… - CHRISTO71868829 : RT @borghi_claudio: Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorno in… - AndreaVergani5 : @Roberto71885654 @DavidBasco86 Io sono infatti per una diminuzione del carico fiscale sulle aziende e una aumento d… -