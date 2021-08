Milan, Simone: «Ibrahimovic-Giroud coppia da scudetto» (Di martedì 3 agosto 2021) L’ex calciatore del Milan Marco Simone ha parlato della coppia d’attacco rossonera composta da Ibrahimovic e Giroud Marco Simone, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Giroud e la possibilità di giocare in coppia con Ibrahimovic. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 Giroud – «È un grande colpo. Ha tutto fisicità e tecnica. È un cannoniere e allo stesso tempo sa lavorare con la squadra. Vede la porta, anzi sa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) L’ex calciatore delMarcoha parlato dellad’attacco rossonera composta daMarco, ex calciatore del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sue la possibilità di giocare incon. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «È un grande colpo. Ha tutto fisicità e tecnica. È un cannoniere e allo stesso tempo sa lavorare con la squadra. Vede la porta, anzi sa ...

