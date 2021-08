Milan, è fatta per una cessione: il calciatore rimarrà in Serie A (Di martedì 3 agosto 2021) Il Milan ha trovato l’accordo per la cessione, come riportato da Sky Sport. I rossoneri, infatti, hanno chiuso l’accordo col Venezia per il prestito di Mattia Caldara. Il calciatore vestirà la maglia dei lagunari nella prossima stagione. Rientrato dal prestito all’Atalanta, senza riscatto, Caldara andrà raggiungerà la squadra di Zanetti già nei prossimi giorni. Decisivo, in tal senso, l’incontro di questo pomeriggio tra rossoneri e Venezia. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Ilha trovato l’accordo per la, come riportato da Sky Sport. I rossoneri, infatti, hanno chiuso l’accordo col Venezia per il prestito di Mattia Caldara. Ilvestirà la maglia dei lagunari nella prossima stagione. Rientrato dal prestito all’Atalanta, senza riscatto, Caldara andrà raggiungerà la squadra di Zanetti già nei prossimi giorni. Decisivo, in tal senso, l’incontro di questo pomeriggio tra rossoneri e Venezia. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

