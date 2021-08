Meteo Sud di domani: catastrofi in arrivo? (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, mercoledì 4 agosto in Italia sarà una giornata prevalentemente serena al Centro-Sud e piovosa al Nord. Al mattino pioverà in Valle d'Aosta, Lombardia orientale e Friuli. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno a Piemonte, Trentino, Veneto settentrionale e Liguria, dove sono previsti temporali, previsti anche in Lombardia in serata. Nella notte i temporali si estenderanno all'Emilia, al nord della Toscana e al Friuli. Redazione Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo il Serviziorologico dell'Aeronautica Militare, mercoledì 4 agosto in Italia sarà una giornata prevalentemente serena al Centro-Sud e piovosa al Nord. Al mattino pioverà in Valle d'Aosta, Lombardia orientale e Friuli. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno a Piemonte, Trentino, Veneto settentrionale e Liguria, dove sono previsti temporali, previsti anche in Lombardia in serata. Nella notte i temporali si estenderanno all'Emilia, al nord della Toscana e al Friuli. Redazione

