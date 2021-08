Il sì alla Camera alla riforma Cartabia tra risse e minacce di astensione

Advertising

borghi_claudio : Arietta frizzantina alla Camera... ?? - borghi_claudio : La fotocamera del telefono nuovo è una cosa assurda. Ne abuserò. (Fregio di Sartorio alla Camera, a 30 mt da me, i… - fattoquotidiano : SÌ ALLA RIFORMA CARTABIA Il governo Draghi ha incassato rispettivamente 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina… - AntonioSassone7 : RT @PoliticaPerJedi: Alla Camera oggi c’è stato un incidente increscioso quanto irrilevante sugli ordini del giorno, con immancabile codazz… - attilasarti : RT @LuciaAmbrosino1: Intervento di @bobogiac alla Camera. Una sola parola: IMMENSO. -

Ultime Notizie dalla rete : alla Camera

Ma il primo round vaCartabia Giachetti aveva appena ricordato: ''Non vi ho visto rispettare questa lealtà quando in commissione insieme a M5s avete mandato sotto il governo sul decreto ...Sono le parole di Stefano Buffagni dopo l'intervento di Alfonso Bonafedesulla riforma voluta da Marta Cartabia e dopo il caso dei 13 deputati assenti per il voto di fiducia . Per ...Lo ha detto il deputato Ciro Maschio di FdI in Aula, contrario per Fratelli d'Italia, sulla fiducia sulla riforma della giustizia Lunedì 2 Agosto 2021, 23:19 - Ultimo aggiornamento: 3 Agosto, 01:18. È ...Ecologia, inquinamento, educazione ambientale, green economy, sviluppo sostenibile e modelli di ecoriconversione ...