Il Chievo non si arrende | “Ora appello al Consiglio di Stato”

Advertising

ZZiliani : Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il… - sportface2016 : Il comunicato del #Chievo - MAXITALY_69 : @RobertoRenga Giocatori Svincolati. Il Chievo quindi non esiste più? - mmajernamarco : Ciao amico @Azpitarte,volevo chiederti a distanza di quasi un mese quante possibilità % ci sono di vedere… - VerFilippo : Il secondo ostacolo si è concretizzato. Il #Lecce aveva offerto a #Canotto un ingaggio superiore a quello che perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo non

La conferma definitiva della FIGC è arrivata dopo aver preso atto dellaammissione delVerona e in base al primo posto della società del presidente Guarascio nella graduatoria per i ...Il documento della Federazione Preso atto dellaammissione della società A. C.Verona S.r.l. al Campionato Serie B 2021/2022; Preso atto che le società Cosenza Calcio S.r.l. e A. C. ...Il Chievo non si arrende, nel giorno della riammissione del Cosenza: "Ora appello al Consiglio di Stato", ecco il comunicato del club ...Dopo la decisione del TAR, la Federcalcio annuncia che i giocatori che ancora erano di proprietà dei gialloblù sono ora liberi.