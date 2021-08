Gualtieri | Stadio Roma e Lazio? Possibile entro fine consiliatura

(Di martedì 3 agosto 2021)- Roberto, candidato sindaco diCapitale per il csinistra è stato intervistato nel programma Gli Inascoltabili in onda su New Sound Level. Queste le sue dichiarazioni sul ...

..., candidato sindaco di Roma Capitale per il centro sinistra è stato intervistato nel programma Gli Inascoltabili in onda su New Sound Level. Queste le sue dichiarazioni sul temadi ...Sui soldi del Pnrr, dove Calenda econoscono pure le virgole, un gigantesco 'boh'. ... Ha pure proposto di demolire e rifare loFlaminio, peccato che è vincolato e dunque non può essere ...“Nell’arco della consiliatura la Roma potrà avere il suo stadio, e anche la Lazio se vorrà potrà presentare una proposta. Questa idea del Flaminio è interessante, sediamoci e guardiamo”. Così Roberto ...Il candidato sindaco: "Adesso bisogna sedersi con la società, vedere la loro proposta e verificarne seriamente i requisiti che sono quelli di uno stadio in una zona ben collegata, uno stadio e sono co ...