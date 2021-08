Gigi D' Alessio | quinto figlio in arrivo | la fidanzata Denise è incinta

Advertising

screnni : MA CHE VUOL DIRE CHE GIGI D’ALESSIO ASPETTA UN ALTRO FIGLIO - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #Gigi D'Alessio aspetta un figlio: la nuova compagna ha 26 anni di meno - Gazzettino : #gigi d'alessio aspetta il quinto figlio: la nuova compagna ha 26 anni di meno - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Gigi D'Alessio aspetta un figlio: la nuova compagna ha 26 anni di meno -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Alessio

Il Messaggero

D'è fidanzato con la giovane Denise e diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D'che ha avuto gli altri tre da Anna Tatangelo. Quest'ultima per la prima volta ...Estate d'amore e di nuovi (bellissimi) inizi.D', 55 anni, è in attesa del suo quinto figlio. La compagna Denise Esposito, 29 anni, è in dolce attesa. Il cantante napoletano, scrive Chi, che li ha fotografati al mare, sarà di nuovo ...12:40Ceduti 12 market Fortè a Iges, posto salvato per 52 lavoratori 12:40Palermo, giornata di vaccinazioni al Comando Provinciale Vigili del Fuoco 12:34Oltre 5 chili di droga nascosta in un buco, la s ...Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lancia lo scoop dell'estate 2021. Gigi D'Alessio diventerà padre per la quinta volta in autunno. A dargli questa gioia immensa, a 54 anni, è Denise Es ...