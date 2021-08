Fariba Tehrani in ospedale per problemi di salute: “Non capiscono cosa ho” (Di martedì 3 agosto 2021) Fariba Tehrani non riesce a trovare pace: dopo il suo rientro in Italia dall’Honduras, l’ex naufraga ha più volte lamentato vari problemi di salute. A distanza dall’ultimo controllo, avvenuto un mese fa, la madre di Giulia Salemi si è recata nuovamente in ospedale per capire come risolvere la situazione, ma purtroppo la visita non ha avuto gli esiti sperati. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 3 agosto 2021)non riesce a trovare pace: dopo il suo rientro in Italia dall’Honduras, l’ex naufraga ha più volte lamentato varidi. A distanza dall’ultimo controllo, avvenuto un mese fa, la madre di Giulia Salemi si è recata nuovamente inper capire come risolvere la situazione, ma purtroppo la visita non ha avuto gli esiti sperati. L'articolo proviene da City Roma News.

