MONTELUPONE - Tragedia questa mattina a Montelupone, dove un uomo di 59 anni ha deciso di farla finita sparandosi un colpo di pistola. L'allarme, intorno alle 10,30, è stato dato da alcuni operai

Decide di farla finita e si spara un colpo di pistola nel giardino di casa MONTELUPONE - Tragedia questa mattina a Montelupone , dove un uomo di 59 anni ha deciso di farla finita sparandosi un colpo di pistola . L'allarme, intorno alle 10,30, è stato dato da alcuni operai di una vicina azienda che hanno sentito lo sparo. Immediato l'intervento di carabinieri e ...

