Contagi, dalla Cina a Israele: torna la paura. Impennata in Libia (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Non si ferma, purtroppo, la corsa del virus a più di un anno ormai dalla sua comparsa. Dopo la scoperta di alcuni casi di coronavirus, la città cinese di Wuhan, dove è apparso il Covid-19 alla fine del 2019, testerà di nuovo tutti i suoi abitanti, più di 11 milioni. E’ quanto hanno annunciato le autorità locali. Massima allerta anche in Cina alle prese con la più diffusa recrudescenza del virus dallo scorso anno. Con più di 300 nuove infezioni confermate complessivamente nel mese di luglio in tutto il paese, la nuova ondata di Contagi è comunque più contenuta che in altri Paesi dove si registrano numeri decisamente più ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Non si ferma, purtroppo, la corsa del virus a più di un anno ormaisua comparsa. Dopo la scoperta di alcuni casi di coronavirus, la città cinese di Wuhan, dove è apparso il Covid-19 alla fine del 2019, testerà di nuovo tutti i suoi abitanti, più di 11 milioni. E’ quanto hanno annunciato le autorità locali. Massima allerta anche inalle prese con la più diffusa recrudescenza del virus dallo scorso anno. Con più di 300 nuove infezioni confermate complessivamente nel mese di luglio in tutto il paese, la nuova ondata diè comunque più contenuta che in altri Paesi dove si registrano numeri decisamente più ...

Advertising

RaiNews : La Cina, che ha annunciato di aver debellato l'epidemia dalla primavera del 2020, sta affrontando una recrudescenza… - tralepagine : RT @LFacciato: @Adnkronos Non esonera nemmeno dai contagi e dalla quarantena anche se sei stato semplicemente seduto allo stesso tavolo di… - LFacciato : @Adnkronos Non esonera nemmeno dai contagi e dalla quarantena anche se sei stato semplicemente seduto allo stesso t… - Giacinto_Bruno : RT @giuliogaia: @Giacinto_Bruno In Spagna alcune regioni autonome con contagi stratosferici, e solo quelle a livello 4, corrispondente alla… - carmelocarat : RT @evavola: Il vaccino protegge dal virus. Ah no, scusate. Il vaccino protegge dai contagi. Ah no, scusate. Il vaccino protegge dal rico… -