Come trasformarti in un cartone animato per la tua prossima chiamata su Zoom (Di martedì 3 agosto 2021) Potrebbe essere un'ottima arma per una call troppo noiosa Avete presente la sensazione di sentirsi inadeguati e brutti prima di una video call? Bene, da oggi non avrete più questo problema: grazie all'applicazione Snap Camera potrete trasformarvi in cartoni Pixar durante le chiamate Zoom, nascondendo occhiaie e stress. Un momento di comicità garantito (sperando che il vostro capo non la prenda troppo sul serio)

