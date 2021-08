Cessione Salernitana | le cifre restano ancora top secret

(Di martedì 3 agosto 2021) Ladev’essere ceduta entro il 31 dicembre 2021 ma è stato stimato il suo valore di mercato: non si andrebbe sotto i 35-40 milioni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sono state eseguite le perizie per stabilire il valore di vendita della. La società dev’essere ceduta entro il 31 dicembre 2021, ma s’inizia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoSalerno : Cessione Salernitana. ecco quanto vale il club - SampNews24 : #Bonazzoli lascia la #Sampdoria e va in prestito alla #Salernitana. C’è una clausola nell'accordo tra i club - robertopontillo : cessione salernitana: Il club vale 40 milioni secondo la perizia degli esperti figc Rispedite al mittente offerte… - TuttoSalerno : Prima Pagina: Il Mattino - Cessione Salernitana: il club vale 40 milioni - junews24com : #Kastanos lascia ancora la #Juventus ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Salernitana

tuttosalernitana.com

Passo in avanti per ladella: i periti hanno fatto una valutazione sul valore del club granata. I dettagli Lasi sta muovendo sul mercato per regalare a Fabrizio Castori una squadra che gli ...... ecco finalmente arrivare una notizia ufficiale importante, quella dellaa titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro riscatto di Federico Bonazzoli alla, dove peraltro "...Proseguono gli step per la cessione della Salernitana. Secondo quanto riporta il Mattino, le perizie con l’obiettivo di quantificare il valore di vendita della Salernitana sono state eseguite, tenendo ...Calciomercato, le notizie di martedì 3 agosto. Il Chelsea potrebbe presto presentare la prima offerta per Romelu Lukaku.