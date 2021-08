Calciomercato Juventus | Ronaldo rifiutato | ‘Non lo vuole più!’

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @SantosFC ufficializza la cessione di #KaioJorge alla @juventusfc: il comunicato del club brasi… - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #JuventusUnder23, ufficiale l'acquisto di #Citi: le foto dell'ex @acmilanyouth - #Calciomercato @JuventusFCYouth @juventu… - pieromotos : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @juventusfc, Kaio Jorge atteso in Italia per domani -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

1 Xiaohongshu, social cinese di e - commerce, è pronto ad accogliere un nuovo account: quello ufficiale della, prima società di calcio europea a farlo! A rivelarlo è Calcio & Finanza : la Juve condividerà contenuti relativi a partite e dietro le quinte, ma anche inerenti al lifestyle come musica, ...In rossonero Mattia Caldara era arrivato nel 2018 nell'ambito di una maxi operazione con lache aveva portato a Torino Leonardo Bonucci e a Milano Gonzalo Higuain. Il 27enne, in due anni di ...In attesa di capire come si evolverà la situazione di Manuel Locatelli, il Sassuolo si è tutelato acquistando il brasiliano Matheus Henrique.Giampaolo Pazzini, ex attaccante e nuova voce di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport per analizzare alcuni temi della prossima Serie A.