Calciomercato Inter, i possibili sostituti di Lukaku (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chelsea continua a fare sul serio per Romelu Lukaku: il centravanti belga è il primo obiettivo per l'attacco dei blues, nonostante l'Inter abbia rifiutato le prime due offerte da parte del club inglese. I nerazzurri, però, cominciano a guardarsi attorno perché di fronte a 120mln di euro potrebbero cedere il proprio bomber. Sono tanti i nomi sul taccuino di Marotta, come riferito da Calciomercato.com. In prima fila ci sono Vlahovic e Zapata, due profili ideali per la sostituzione del centravanti belga, nonostante i prezzi dei cartellini. Da non sottovalutare, inoltre, le piste Jovic e Belotti, in uscita da Real Madrid e Torino.

