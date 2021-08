Amministrative 2021 | si vota il 3 e il 4 ottobre

Advertising

SkyTG24 : Napoli, Hugo Maradona si candiderà alle elezioni amministrative - Mov5Stelle : Nei prossimi mesi molti comuni, tra cui alcuni capoluoghi di provincia, andranno al voto per le elezioni amministra… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Elezioni, c’è la data: si vota il 3-4 ottobre - SkyTG24 : Elezioni amministrative, si vota il 3 e 4 ottobre in 1.162 Comuni - zazoomblog : Elezioni amministrative Lamorgese firma il decreto: si vota il 3 e il 4 ottobre - #Elezioni #amministrative… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative 2021

Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni(comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione ...Stabilita la data delle prossime elezioni: per le Comunalisi voterà domenica 3 e lunedì 4 ottobre , con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre . Il ministro dlel'Interno, Luciana Lamorgese , ha ...Decreto del Viminale: le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre. In provincia di Bergamo coinvolti 38 Comuni, ecco l ...C'è la data delle elezioni amministrative a Roma e in 1.162 comuni italiani dopo il rinvio per la pandemia. Si voterà per il ...