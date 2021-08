Afghanistan: 80.000 minori sfollati da inizio giugno (Di martedì 3 agosto 2021) Circa 80.000 minori in Afghanistan hanno abbandonato le proprie case dall'inizio di giugno per sfuggire alle violenze che hanno interessato varie parti del Paese ed hanno adesso un "disperato" bisogno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) Circa 80.000inhanno abbandonato le proprie case dall'diper sfuggire alle violenze che hanno interessato varie parti del Paese ed hanno adesso un "disperato" bisogno ...

Advertising

AmbArmenia : RT @giuliomeotti: “Gli armeni, frontiera cristiana sotto assedio”. Intervista a un giornalista (ex soldato in Afghanistan) di ritorno dall’… - pasqualetaranti : RT @giuliomeotti: “Gli armeni, frontiera cristiana sotto assedio”. Intervista a un giornalista (ex soldato in Afghanistan) di ritorno dall’… - CatelliRossella : ?????Afghanistan: 80.000 minori sfollati da inizio giugno - Asia - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: 80.000 minori sfollati da inizio giugno: (ANSA) - ROMA, 03 AGO - Circa 80.000 minori… - ultimenotizie : Circa 80.000 minori in #Afghanistan hanno abbandonato le proprie case dall'inizio di giugno per sfuggire alle viole… -