VIDEO Marcel Jacobs | premiazione e Inno di Mameli | campione olimpico dei 100 metri

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ha dovuto attendere una intera notte insonne prima di poterla accarezzare e baciare. Ma oggiè salito sul gradino più alto del podio dei 100, la prova regina dell’atletica e delle Olimpiadi. Una gioia incontenibile per il nuovodella velocità, con l’azzurro che si è goduto la medaglia e quell’d’Italia che mai prima d’oggi era risuonato al termine della gara dei 100LA, OLIMPIADI ATLETICA Foto: LaPresse

Le lacrime di Viviana Masini, madre diJacobs, il vincitore della finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo durante la ...di Daniele ...: Twitter/@pelo80Dopo la gioia, incredulità, la notte insonne, ecco l’ufficialità. Il podio, gli inni e la medaglia finalemente al collo. A mezzogiorno la premiazione per la finale storica dei 100 metri. Storica per l ...La mamma è di Desenzano del Garda, il padre militare nell’Esercito Usa. Marcell è arrivato in Italia da bambino ...