Mbappé alla Juventus | Barzagli rivela | “Dissi a Paratici di comprarlo | ma…”

Ai microfoni di Tuttosport, Barzagli ha parlato di quello che poteva essere un possibile arrivo di Mbappé alla Juventus: "La sensazione che provai a Montecarlo contro il Mbappe 18enne era sensazionale. A fine partita Dissi a Paratici: 'Cosa aspettiamo a prenderlo…'. Ma mi fece capire che lo volevano già tutti, ed era praticamente impossibile avvicinarsi

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé alla Barzagli svela: "Chiesi a Paratici Mbappé per la Juventus" ...destinazione di Kylian Mbappé, puntualmente accostato al Real Madrid, negli scorsi anni, all'alba della sua esplosione al Monaco, in tanti tra i giocatori che lo videro giocare lo consigliarono alla ...

Barzagli intervista: 'De Ligt più forte di me! Allegri paraculo' Deve dare una svolta alla propria carriera e in questo devono dargli una mano la società e l'... E poi ricordo come fosse ieri la sensazione che provai a Montecarlo contro il 18enne Mbappé: andava ai ...

