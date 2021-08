Kaio Jorge, ufficiale l'accordo tra Juve e Santos (Di lunedì 2 agosto 2021) Santos (BRASILE) - Come annuncia il Santos, Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore della Juventus . Il club brasiliano ha comunicato in una nota l'accordo con i bianconeri per la cessione immediata del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)(BRASILE) - Come annuncia ilsarà un nuovo giocatore dellantus . Il club brasiliano ha comunicato in una nota l'con i bianconeri per la cessione immediata del ...

Advertising

DiMarzio : #KaioJorge sarà un nuovo giocatore della #Juve: le cifre dell'affare - romeoagresti : La #Juventus sta lavorando per portare #KaioJorge giovedì a Torino // Juve are working on bringing Kaio Jorge to T… - forumJuventus : Kaio Jorge in partenza per Torino ?????? - TrxpQueej : Raga per voi Kaio Jorge che maglia prende? - TUTTOJUVE_COM : Sportitalia - Preiti: 'Kaio Jorge gran colpo Juve' -