Mese da dimenticare invece per gli indici asiatici, tutti in perdita mensile di diversi punti percentuali (Shanghai e il Nikkei giapponese oltre - 5%, addirittura quasi - 10% per Hong Kong), ...

Hong Kong: arrestato cantante - attivista Anthony Wong Il cantante pop di Hong Kong Anthony Wong Yiu - ming è stato arrestato, quale ultimo esempio della stretta delle autorità contro le figure legate all'opposizione. I funzionari della Commissione indipendente contro la ...

