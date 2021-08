GIGABYTE lancia le GPU AMD Radeon RX 6600 XT per il gaming avanzato a 1080p – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 2 agosto 2021) GIGABYTE ha annunciato di aver lanciato la nuova linea di GPU AMD Radeon RX 6600 XT per il gaming avanzato a 1080p.. GIGABYTE ha annunciato oggi le nuove schede video AMD Radeon RX 6600 XT con architettura di gioco AMD RDNA 2. Le schede grafiche Radeon RX 6600 XT gaming OC PRO 8G, Radeon RX 6600 XT gaming OC 8G e Radeon RX 6600 XT EAGLE 8G sono progettate per offrire prestazioni di gioco ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021)ha annunciato di averto la nuova linea di GPU AMDRXXT per il..ha annunciato oggi le nuove schede video AMDRXXT con architettura di gioco AMD RDNA 2. Le schede graficheRXXTOC PRO 8G,RXXTOC 8G eRXXT EAGLE 8G sono progettate per offrire prestazioni di gioco ...

