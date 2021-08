Ferrari: nel trimestre raddoppiate consegne e ricavi (Di lunedì 2 agosto 2021) La Ferrari ha consegnato nel secondo trimestre 2021 2.685 auto, quasi il doppio rispetto all'anno precedente e in crescita dello 0,5% rispetto alo stesso periodo del 2019. I ricavi netti del periodo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Laha consegnato nel secondo2021 2.685 auto, quasi il doppio rispetto all'anno precedente e in crescita dello 0,5% rispetto alo stesso periodo del 2019. Inetti del periodo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari nel Ferrari, balzo dell'utile con ricavi e ebitda in crescita Con i nuovi lanci realizzati, tre nel secondo trimestre 2021, Ferrari mantiene il suo forte legame con i suoi clienti e sta raggiungendo una nuova generazione di clienti', ha continuato Elkann, ...

Wall Street: apre in rialzo (Dj +0,35%) in attesa dei dati macro - 2 Sul fronte azionario, Ferrari cede l'1,25% dopo la pubblicazione della trimestrale. I conti sono stati nel complesso positivi: l'utile netto si e' attestato a 206 milioni di euro, contro i 9 milioni dello stesso periodo ...

Ferrari: nel trimestre raddoppiate consegne e ricavi (ANSA) – TORINO, 02 AGO – La Ferrari ha consegnato nel secondo trimestre 2021 2.685 auto, quasi il doppio rispetto all’anno precedente e in crescita dello 0,5% rispetto alo stesso periodo del 2019. I ...

