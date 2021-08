Europa League, sorteggiati i playoff: date e accoppiamenti (Di lunedì 2 agosto 2021) Oltre ai sorteggi di Champions, sono andati in scena anche quelli di Europa League. Ecco gli accoppiamenti e le date In quel di Nyon sono andati in scena anche i sorteggi di Europa League. Le gare di andata andranno in scena il 19 agosto, i riotrni il 26. Ecco gli accoppiamenti: Randers (Danimarca) – Galatasaray (Turchia) / St. Johnstone (Scozia)Rapid Vienna (Austria) / Anorthosis(Cipro) – Zorya (Ucraina)Jablonec (Rep. Ceca) / Celtic (Scozia) – AZ (Olanda)Fenerbahçe (Turchia) – Neftçi (Azerbaigian) / HJK (Finlandia)Mura (Slovenia) / Žalgiris (Lituania) – Sturm Graz ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Oltre ai sorteggi di Champions, sono andati in scena anche quelli di. Ecco glie leIn quel di Nyon sono andati in scena anche i sorteggi di. Le gare di andata andranno in scena il 19 agosto, i riotrni il 26. Ecco gli: Randers (Danimarca) – Galatasaray (Turchia) / St. Johnstone (Scozia)Rapid Vienna (Austria) / Anorthosis(Cipro) – Zorya (Ucraina)Jablonec (Rep. Ceca) / Celtic (Scozia) – AZ (Olanda)Fenerbahçe (Turchia) – Neftçi (Azerbaigian) / HJK (Finlandia)Mura (Slovenia) / Žalgiris (Lituania) – Sturm Graz ...

