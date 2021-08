Di Maio a Tripoli, lascia a casa i diritti umani. E la farsa continua (Di lunedì 2 agosto 2021) Se il peso politico di un Paese sullo scenario internazionale si misurasse dal numero delle missioni intraprese dal suo ministro degli Esteri, l'Italia dovrebbe essere il dominus libico. Il titolare ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 agosto 2021) Se il peso politico di un Paese sullo scenario internazionale si misurasse dal numero delle missioni intraprese dal suo ministro degli Esteri, l'Italia dovrebbe essere il dominus libico. Il titolare ...

Advertising

globalistIT : - VirgilioPanormo : RT @agambella: Viaggio in #Libia del ministro Di Maio. Lo schema è quello tipico: prima a Tripoli dal capo del governo Deibah, poi tappa da… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il Ministro degli esteri Di Maio torna in Libia, in Tripolitania e Cirenaica. Tappa a Tripoli, poi a Bengasi per un bilaterale… - Tg3web : Il Ministro degli esteri Di Maio torna in Libia, in Tripolitania e Cirenaica. Tappa a Tripoli, poi a Bengasi per un… - rosaroccaforte : RT @agambella: Viaggio in #Libia del ministro Di Maio. Lo schema è quello tipico: prima a Tripoli dal capo del governo Deibah, poi tappa da… -