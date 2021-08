CorSport: la Roma di Mourinho è ancora un’incompiuta, si ritrova senza centrocampo (Di lunedì 2 agosto 2021) A venti giorni dall’inizio del campionato, scrive il Corriere dello Sport, la Roma di Mourinho è un’incompiuta: si ritrova senza un centrocampo. Se la partita con la Fiorentina, la prima in programma per la prossima stagione, si giocasse oggi, toccherebbe a Diawara e Bove giocare in mediana. “A venti giorni dall’inizio del campionato Mourinho si ritrova senza centrocampo. Xhaha, la sua prima scelta, ha ripreso ad allenarsi con l’Arsenal, le speranze che possa fare le valigie per Roma sono sempre meno. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) A venti giorni dall’inizio del campionato, scrive il Corriere dello Sport, ladi: siun. Se la partita con la Fiorentina, la prima in programma per la prossima stagione, si giocasse oggi, toccherebbe a Diawara e Bove giocare in mediana. “A venti giorni dall’inizio del campionatosi. Xhaha, la sua prima scelta, ha ripreso ad allenarsi con l’Arsenal, le speranze che possa fare le valigie persono sempre meno. ...

