Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 agosto 2021)DEL 1 AGOSTOORE 12:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA A1 FIRENZE; CONSEGUENTI CODE TRA PONZANO E DIRAMAZIONE NORD VERSO. CODE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO LE RUGHE. FILE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA LENTAFIRENZE A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO DELLA LINEA IN ...