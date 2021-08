Uomini e Donne, vacanza particolare per Giacomo e Martina: decidono tutto i followers (Di domenica 1 agosto 2021) La coppia formata da Giacomo Czerny e Martina Grado, nata nel trono classico di Uomini e Donne e consolidatasi negli ultimi due mesi passati quasi in simbiosi, per le vacanza ha deciso di intraprendere un viaggio decisamente particolare. La meta è la Sardegna, ma per decidere cosa fare e quali parti dell’Isola visitare, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono affidati al volere dei loro followers: sono loro che decidono su Istagram, giornalmente, le tappe della vacanza. Uomini e Donne, la strana ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 1 agosto 2021) La coppia formata daCzerny eGrado, nata nel trono classico die consolidatasi negli ultimi due mesi passati quasi in simbiosi, per leha deciso di intraprendere un viaggio decisamente. La meta è la Sardegna, ma per decidere cosa fare e quali parti dell’Isola visitare, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono affidati al volere dei loro: sono loro chesu Istagram, giornalmente, le tappe della, la strana ...

Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - istsupsan : ??#VACCINI E SORVEGLIANZA #COVID19: ONLINE TERZO REPORT DI ANALISI CONGIUNTA ?si conferma beneficio per tutte le… - ItalianNavy : Appontaggio del primo F-35B a bordo di #naveCavour.Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli uomini e d… - docNSC : Cara @Antonietta_Past vorrei rileggere un paio di storie del nostro #murakami. Drive my car mi ha già detto che è s… - RenatoSouvarine : RT @speranza58: @chiadegli Don Ciotti pensa alle vittime del reato ambientale, bambini, donne e uomini intossicati dai veleni che non avran… -