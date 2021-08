Tokyo 2020, Jacobs scrive la storia! Va in finale dei 100 metri con 09"84! Record europeo! (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri! 09"84 per l'atleta italiano che entra nella storia! Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L’azzurro Marcell Jacobs... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021) Marcellè innei 100! 09"84 per l'atleta italiano che entra nellaPer la prima volta un italiano correrà ladei 100alle Olimpiadi. L’azzurro Marcell...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - tommaso_guercio : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo20… - VivMilano : RT @RaiSport: ?? #Pellegrini scherza: 'Io in #politica? Non sono diplomatica, sarei perfetta' L'azzurra: 'Ora ho ancora il costume addosso,… -