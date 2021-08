Shawn Layden: Xbox Game Pass, AAA insostenibili e la creatività da proteggere - intervista (Di domenica 1 agosto 2021) Durante il Gamelab dell'anno scorso, Shawn Layden diventò protagonista assoluto dei titoli di molte testate per aver sottolineato il vertiginoso aumento dei costi di sviluppo dei videogiochi. Per quanto si sia parlato molto del suo suggerimento riguardo il fatto che i giochi dovrebbero essere più piccoli (o con un prezzo più alto), le sue preoccupazioni sono radicate nel fatto che per tutta la crescita a livello di entrate registrata nel mondo console, la crescita a livello di pubblico rimane sfuggente. Il numero di persone che possiede una console oggi è sostanzialmente lo stesso rispetto a quello di fine anni '90, circa 240-260 ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 agosto 2021) Durante illab dell'anno scorso,diventò protagonista assoluto dei titoli di molte testate per aver sottolineato il vertiginoso aumento dei costi di sviluppo dei videogiochi. Per quanto si sia parlato molto del suo suggerimento riguardo il fatto che i giochi dovrebbero essere più piccoli (o con un prezzo più alto), le sue preoccupazioni sono radicate nel fatto che per tutta la crescita a livello di entrate registrata nel mondo console, la crescita a livello di pubblico rimane sfuggente. Il numero di persone che possiede una console oggi è sostanzialmente lo stesso rispetto a quello di fine anni '90, circa 240-260 ...

Advertising

PassioneXbox : Il Game Pass non è sostenibile. Shawn Layden fa eco a Jim Ryan e in Sony non riescono ad accettare che il modello G… - Stay_Nerd : Shawn Layden rilascia un’intervista: la sua visione sul futuro del mercato dei videoghi - Eurogamer_it : Xbox Game Pass non sostenibile? Un analista fa i conti e dice la sua! #Xbox #GamePass - berkley1_ : Le dichiarazioni di Shawn Layden faccio fatica a capirle ??????? - GameXperienceIT : Shawn Layden crede che Xbox Game Pass non sia sostenibile, ma un analista lo smentisce -