Roma, la proposta di Raggi sulla sosta in centro: via le strisce bianche, tariffe anche per residenti (Di domenica 1 agosto 2021) Via le strisce bianche, ovvero le aree in cui non si paga per sostare, più strisce blu, quindi soste a pagamento, anche in strade e piazze a oggi non sottoposte a tariffa, e addio anche alla sosta agevolata che prevede un costo di 4 euro per otto ore. Non soltanto. Se dovesse essere rieletta, la sindaca punta a cancellare anche gli abbonamenti mensili e moltiplicare le agevolazioni per la sosta breve vicino a strutture sanitarie e ospedaliere. Il provvedimento riguarderebbe le zone uno e due del Pgtu (Piano generale del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Via le, ovvero le aree in cui non si paga perre, piùblu, quindi soste a pagamento,in strade e piazze a oggi non sottoposte a tariffa, e addioallaagevolata che prevede un costo di 4 euro per otto ore. Non soltanto. Se dovesse essere rieletta, la sindaca punta a cancellaregli abbonamenti mensili e moltiplicare le agevolazioni per labreve vicino a strutture sanitarie e ospedaliere. Il provvedimento riguarderebbe le zone uno e due del Pgtu (Piano generale del ...

